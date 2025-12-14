الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحقيقات موسعة في العثور علي جثة سيدة بالعمرانية

العثور علي جثة
العثور علي جثة
18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، وبها سحجات في الرقبة.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أهل المتوفية وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

بلاغ العثور على جثة سيدة بالجيزة 

 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.

 

وعلى الفور، وجه العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث العمرانية، والرائد مصطفى عاطف، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهم بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وعند وصولهم، تبين وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30 عاما، بها سحجات في الرقبة وآثار عضة على لسانها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت النيابة العامة في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.


كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم العمرانية الجيزة نيابة الجيزة وزير الداخلية مباحث العمرانية النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر وتكشف 3 حقائق

وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية

إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل طفليها بعد تعذيبهما بالعمرانية

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads