تحقيقات موسعة في العثور علي جثة سيدة بالعمرانية

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، وبها سحجات في الرقبة.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أهل المتوفية وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

بلاغ العثور على جثة سيدة بالجيزة

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.

وعلى الفور، وجه العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث العمرانية، والرائد مصطفى عاطف، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهم بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وعند وصولهم، تبين وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30 عاما، بها سحجات في الرقبة وآثار عضة على لسانها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت النيابة العامة في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.



كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.