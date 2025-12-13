السبت 13 ديسمبر 2025
توروب يصر على تدعيم هذا المركز بلاعب أجنبي

يوسف بلعمري
رفض الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي فكرة التعاقد مع ظهير أيسر تحت السن في انتقالات الشتاء القادم مفضلا التعاقد مع لاعب أجنبي دولي يمتلك خبرات كبيرة لتدعيم هذا المركز وهو الأمر الذي دفع الأهلي لتكثيف المفاوضات مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية ممن دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

