السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تعليق من السياحة والآثار على صور تكسير الأرضيات الخارجية للمتحف الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
18 حجم الخط
ads

أعلنت  وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله بشأن هبوط أرضيات الساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير.

هبوط أرضيات المتحف المصري الكبير

وفي بيان لوزارة السياحة والآثار، أكدت أنه بشأن الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف فهي بسيطة وناتجة عن التجهيزات والديكورات التي تم إقامتها لفعالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليًا العمل على إصلاحها في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة لحفل الافتتاح وفقًا لخطة زمنية محددة وعلى مراحل متتالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الزائرين، وإعادة جميع العناصر إلى حالتها الأصلية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور توضح وجود هبوط أرضي بـالساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير إثر سقوط الأمطار، فضلا عن حدوث تكسير في الأرضيات الخارجية للمتحف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار رضيات الساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

رد الآثار على حملات تشويه المتحف المصري الكبير

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

اليونسكو تنظم فعالية ثقافية عن المتحف المصري الكبير

تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

بيان عاجل من السياحة والآثار بشأن تسريب مياه الأمطار بالمتحف الكبير

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

ماذا سيحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وفلامنجو بالتعادل في إنتركونتيننتال؟

إريتريا تنسحب من "إيجاد" وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت فى مصر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير رؤيا المصحف في المنام وعلاقتها برزق واسع ووفرة بالمال

أحمد كريمة: السيدة زينب الكبرى مدفونة بالقاهرة ولا علاقة لها بـ"الصغرى" في سوريا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads