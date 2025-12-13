أول تعليق من السياحة والآثار على صور تكسير الأرضيات الخارجية للمتحف الكبير

18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله بشأن هبوط أرضيات الساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير.

هبوط أرضيات المتحف المصري الكبير

وفي بيان لوزارة السياحة والآثار، أكدت أنه بشأن الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف فهي بسيطة وناتجة عن التجهيزات والديكورات التي تم إقامتها لفعالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليًا العمل على إصلاحها في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة لحفل الافتتاح وفقًا لخطة زمنية محددة وعلى مراحل متتالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الزائرين، وإعادة جميع العناصر إلى حالتها الأصلية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور توضح وجود هبوط أرضي بـالساحة الخارجية للمتحف المصري الكبير إثر سقوط الأمطار، فضلا عن حدوث تكسير في الأرضيات الخارجية للمتحف.

