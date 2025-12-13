السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية للصحفيين والمؤثرين الفرنسيين

18 حجم الخط

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية لما يقرب من 150 من خبراء السياحة ومنظمي الرحلات والصحفيين والمؤثرين الفرنسيين لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف عن قرب على التنوع السياحي الذي يتمتع به، وذلك بالتعاون مع Travel Evasion، أحد أكبر وأبرز الشركات العاملة في السوق الفرنسي.

الرحلات التعريفية لوزارة السياحة والآثار

ويأتي تنظيم هذه الرحلة التعريفية في إطار استراتيجية الوزارة والهيئة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الأوروبية ومنها السوق الفرنسي، أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما تأتي استكمالًا لجهودهم المكثفة لتعزيز الشراكة مع هذا السوق الهام، ولاسيما في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة منه إلى المقصد السياحي المصري؛ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن التعاون مع كبرى منظمي الرحلات بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما المستهدفة يمثل ركيزة أساسية بالاستراتيجية الترويجية للهيئة، لافتًا إلى أن الرحلات التعريفية تُعد إحدى أكثر الأدوات الترويجية تأثيرًا وفاعلية؛ حيث تساهم في نقل صورة واقعية وإيجابية عن المقصد المصري، مما يعزز من قدرته التنافسية أمام المقاصد السياحية العالمية الأخرى.

التعاون مع كبرى منظمي الرحلات بالأسواق السياحية المختلفة

وأضاف أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في مضاعفة أعداد التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة عائدات السياحة وترسيخ دور القطاع كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية.

وتضمن البرنامج السياحي زيارة أبرز المعالم الأثرية والسياحية بكل من الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية متخصصة للمشاركين بالرحلة بهدف تزويدهم بالمزيد من المعلومات عن الحضارة المصرية العريقة.

