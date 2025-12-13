متخصصون: السياحة العلاجية أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري

18 حجم الخط

أكد المتخصصون أن السياحة العلاجية والصحية تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة تجمع بين الخبرات الطبية المتميزة، وتنوع المنتجعات الطبيعية، والمناخ الملائم على مدار العام.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية.

وتأتي هذه الجلسة كحجر زاوية للإعداد للمؤتمر الرئيسي المرتقب، بهدف توحيد الجهود والرؤى بين كافة الشركاء المعنيين لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع الحيوي.

وطالب خبراء متخصصون في قطاع الرعاية الصحية بالتوسع بالشراكة بين القطاع العام والخاص مشيرين أن تطوير هذا الملف يتطلب تكاملًا بين القطاعين العام والخاص، مع التوسع في اعتماد المنشآت الطبية دوليًا، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفقًا للمعايير العالمية، بما يعزز ثقة السائح الأجنبي ويزيد من القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد المتخصصون أن السياحة الصحية ليست فقط علاجًا، بل تجربة متكاملة تشمل التعافي والاستشفاء والترفيه، مشيرًين إلى أن دعم هذا القطاع سيسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز صورة مصر كمقصد عالمي للسياحة العلاجية خلال السنوات المقبلة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السياح في العام الماضي بلغ نحو 15.8 مليون سائح، ويسهم قطاع السياحة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

حضور رفيع المستوى

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا وغير مسبوق لنخبة من صناع القرار والخبراء، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ومختلف القطاعات لملف السياحة العلاجية. جاءت المشاركة من الجانب الحكومي والرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ممثلًا لوزارة السياحة.

كما تميزت الجلسة بمشاركة قوية من القيادات النقابية والبرلمانية، وعلى رأسهم الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة شيرين غالب، نقيبة أطباء القاهرة، والدكتورة جميلة نصر، نقيب أطباء الإسماعيلية.

تكامل بين القطاع الطبي الجامعي والخاص

حرصًا على تحقيق التكامل المطلوب، شارك في الجلسة قيادات بارزة من المستشفيات الجامعية، منهم الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأ.د مجدي مرشد، رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب 6 أكتوبر، وأ.د علاء أبوسته، رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة بطب قناة السويس.

شراكات مع القطاعات الداعمة والخدمية

ولضمان تقديم منظومة متكاملة للسائح العلاجي، ضم الاجتماع ممثلين عن القطاعات الداعمة، حيث شارك خالد عبد الصادق، نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين

وأثرى النقاشات حضور نخبة من الخبراء والشخصيات المؤثرة، منهم اللواء طبيب عصام القاضى، نائب مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة سابقا، والدكتورة أسماء عبد العظيم من اللجنة العليا للسياحة العلاجية، والدكتورة إيمان علي حسين، عضو المجلس القومي للمرأة.

كما تم التطرق لدور التكنولوجيا والمبادرات المبتكرة بحضور أ.د نيفين مكرم، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بمعهد التخطيط، والدكتور عاصم زهران، استشارى العيون وصاحب فكرة "شهر السياحه العلاجيه لعمليات الفيمتو ليزر"، والدكتور جميل حبيب

محاور العمل المستقبلي

وناقش المجتمعون المحاور الرئيسية للمؤتمر القادم، والتي تركزت على آليات التسويق الدولي للمقومات المصرية، وتوحيد معايير الجودة في المستشفيات المستقبلة للسياح، وتذليل العقبات اللوجستية، ودمج التكنولوجيا الحديثة في تيسير رحلة العلاج.

واختتمت الجلسة بالاتفاق على تشكيل لجان عمل فرعية متخصصة لمتابعة التوصيات والإعداد للمؤتمر الدولي الثاني، المتوقع الإعلان عن موعده وجدول أعماله

