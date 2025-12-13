أخبار الرياضة اليوم: عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول.. بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال.. الزمالك يقترب من حسم صفقة حامد حمدان.. وتحفظ داخل الأهلي على التعاقد مع بابلو الصباغ

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس إنتركونتيننتال، فاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره بيراميدز، بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار مواجهات كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية، علي أن يخوض تدريباته غدا الأحد باستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمباراة نيجيريا الودية المقرر لها ١٦ ديسمبر الجاري، في إطار الإستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ فريق ليفربول، على عودة محمد صلاح للمشاركة مرة أخرى أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

انتهت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بنتيجة 0/2 للبرسا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإسباني - الليجا.

الدوري الإنجليزي، أصبح ‎محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي أكثر لاعب مساهمة بالأهداف (هدف+أسيست) مع ناد واحد في تاريخ ‎الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 277 مساهمة.

الدوري الفرنسي، حقق باريس سان جيرمان، فوزا صعبا على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانت سيمفوريان، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن ملف التعاقد مع بابلو الصباغ يواجه حالة من التحفظ، والتي لا تتعلق بالجوانب الفنية أو قدرات اللاعب داخل الملعب، وإنما بأسلوب حياته خارج المستطيل الأخضر.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت، باتت قريبة من الحسم، خاصة بعد دخول أحد رجال الأعمال لدعم الصفقة ماليًا، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الوسط بعناصر مميزة.

رفض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة الخروج على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء والمنافسة على مركزه مع الفريق، في ظل تمسكه باللعب بقميص الزمالك فقط خلال المرحلة القادمة.

شهد ملعب سالت ليك في مدينة كولكاتا الهندية، حالة من الفوضى والتخريب أثناء استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إطار زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث يكشف خلالها نجم إنتر ميامي عن تمثال خاص به في الهند.

