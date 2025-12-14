وفاة الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض.

وفاة الفنان نبيل الغول

وأعلن عن الوفاة نجله من خلال صفحة الراحل الرسمية، فكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون أبى الغالى الحاج نبيل الغول فى ذمة الله”

وأكد نجل الفنان نبيل الغول أن الجنازة ستكون بطنطا، مشيرا إلى أن دفن الجثمان سيكون بمدافن عوارة وصلاة الجنازة بجامع عواره بطنطا بعد صلاة الظهر، على أن يكون العزاء بدار مناسبات الشبان المسلمين بطنطا.

الفنان نبيل الغول

نبيل الغول هو ممثل شارك بأكثر من 82 مسلسل ومن أشهر أعماله، مسلسل الشهد والدموع ج1 في عام 1983، ومسلسل ذئاب الجبل في عام 1993، ومسلسل ترويض الشرسة في عام 1996، ومسلسل إمام الدعاة في عام 2002.

