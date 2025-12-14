الأحد 14 ديسمبر 2025
محافظات

إطلاق أول ميني باص مجهز لخدمة ذوي الهمم بتصنيع الحملة الميكانيكية بالشرقية

الشرقية تٌنظيم٩ندوات
الشرقية تٌنظيم٩ندوات توعوية لدعم دمج ذوى الاعاقة والهمم
أطلقت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، أول ميني باص مجهز لذوي الهمم حيث تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية ويجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم، وذلك بمناسبة يومهم العالمى، فضلًا عن إنشاء مركز يقدم أنشطة مختلفة لذوي الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

الصحة: التوسع في خدمات ذوي الهمم ورفع اللجان الطبية إلى 531

اليوم العالمي لذوي الهمم 

وكشفت الدكتورة رانيا ربيع مقررة لجنة ذوي الهمم بديوان عام محافظة الشرقية، عن أنه تزامنًا مع احتفال الدولة المصرية باليوم العالمي لذوي الهمم، والذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام، تم تنظيم وتنفيذ (٩) ندوات توعوية لدعم حقوق ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع، بالتنسيق مع عدد من الجهات والمديريات  الخدمية 

عمل ندوات المديريات والمراكز والمدن

ونوهت إلى أنه قد تم عمل ندوات  بالشرقية فى مديريات الأوقاف والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطرى والتضامن" ومسئولى وحدات ذوى الهمم بمراكز ومدن ديرب نجم وفاقوس ومشتول السوق وأبو كبير أولاد صقر وكفر صقر وبلبيس والإبراهيمية والقرين، مشيرة الى أن تلك الندوات والفعاليات المنفذة بوحدات ذوى الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة تناولت موضوعات هامة.

ندوات بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم 
ندوات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم 

موضوعات الندوات التى نفذت 

وأشارت إلى أن الموضوعات التى أثيرت بالندوات ركزت على مجتمع دامج لذوي الهمم وجهود الدولة لدعم ذوى الهمم وكيفية دعم وتمكين ذوى القدرات  بمجتمعنا، بالاضافة إلى كيفية دمج ذوى الهمم بالمجتمع، فضلا عن التعريف بحقوق ذوى الهمم وتوعية الآباء بكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقة والتعامل معها، وكذلك تصحيح مفاهيم حقوق ذوى الهمم بالإضافة إلى خطوات النهوض بذوى الهمم.

صحة الغربية تطلق حملة للكشف المبكر على أسنان ذوي الهمم تزامنا مع يومهم العالمي

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، من خلال تكثيف جهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم؛ بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية بمختلف المجالات والقطاعات، لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

