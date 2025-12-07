كلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية تشارك في مؤتمر "لا إعاقة" لدعم ذوي الهمم

18 حجم الخط

شاركت كلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بوفد رفيع المستوى في فعاليات مؤتمر "لا إعاقة"، الذي يهدف إلى دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير سبل التأهيل والرعاية المقدمة لهم.

وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العمل المجتمعي والبحث العلمي في مجالات الرعاية الصحية والتأهيل.

وضم وفد الكلية عددًا من القيادات الأكاديمية المتخصصة، وعلى رأسهم: الدكتور محمود الزلباني، عميد القطاع الطبي بالأكاديمية، الدكتور محمد الشافعي، عميد كلية العلاج الطبيعي.

كما شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا مكثفًا من لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية العلاج الطبيعي، والذين شاركوا في تقديم الأبحاث والجلسات العلمية المتخصصة، في مجال تأهيل ذوي الهمم.

وتضمنت الجلسات مشاركة طلابية فعالة من طلاب كلية العلاج الطبيعي بالأكاديمية حيث أتاحت هذه المشاركة للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على الخبرات والتجارب الرائدة في مجال تخصصهم، والتواصل المباشر مع الخبراء والمتخصصين.

ختام أعمال ورشة الزراعة المستدامة في العصر الرقمي

وفي سياق متصل. اختتمت الخميس الماضي، أعمال ورشة العمل المتخصصة التي حملت عنوان: (الزراعة المستدامة في العصر الرقمي: المراقبة والتحليل والعمل من أجل المرونة المناخية)، والتي استضافتها كلية الهندسة والتكنولوجيا بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار يومين.

ونظمت الورشة بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الشباب العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات، ومركز الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر التابع للأكاديمية.

وشهدت الورشة حضورًا دوليًا من باحثين وخبراء وممثلين لمنظمات عربية ودولية فاعلة في المجال، قدموا من ست دول مختلفة (مصر، الجزائر، المغرب، ألمانيا، النمسا، والسودان).

وتضمنت الورشة مناقشات مستفيضة لعديد من الأوراق البحثية ودوائر الحوار التي ركزت على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في ظل التغيرات المناخية، وكيفية الاستفادة القصوى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء (IoT) لتحقيق زراعة مستدامة وفعالة، وتطوير آليات التكيف مع التغيرات المناخية.

