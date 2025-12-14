الأحد 14 ديسمبر 2025
إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة في النزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها التي قالت إنها فوجئت خلال ممارستها الجري بالمنطقة محل سكنها بالمتهم يتلفظ نحوها بألفاظ نابية ويعرض عليها صور خادشة للحياء.

التحرش بفنانة شهيرة في النزهة 

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من فنانة شهيرة تفيد بأنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم قام شخص بالتعدي عليها والتحرش بها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم تحرش بالفنانة أثناء سيرها فى الشارع بالنزهة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

