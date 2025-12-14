الكهرباء توقع عقود توسعة محطة "بغداد" لتأمين التيار لشمال ووسط سيناء

18 حجم الخط

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا جديدا يهدف إلى دعم وتأمين التغذية الكهربائية بشمال ووسط سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستدامه التغذية الكهربائية بكافة محافظات الجمهورية.

دعم وتأمين التغذية الكهربائية بشمال ووسط سيناء

ووقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة إبيك تكنولوجي للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية، عقدا لتوسعة محطة محولات بغداد جهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ ك.ف من خلال إضافة خليتين خط جهد ٢٢٠ ك.ف من النوع التقليدي (AIS)، بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة نقل الكهرباء بمنطقة كهرباء القناة.

أهدف وزارة الكهرباء من توسعه محطة محولات بغداد

يأتي تنفيذ المشروع استجابة للاحتياجات الملحّة في المنطقة، حيث يستهدف:

• تعزيز قدرات الشبكات الكهربائية بشمال ووسط سيناء عبر تطبيق النظام الحلقي لرفع كفاءة التشغيل.

• تأمين الأحمال الصناعية الهامة بمدينة بغداد ودعم التوسعات الحالية والمستقبلية في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ١٢ شهرًا من تاريخ توقيع العقد أو الاستلام الفعلي للموقع، بما يعكس التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع جاهزية الشبكة القومية.

