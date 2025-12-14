الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

تجديد حبس فرد أمن متهم بالتحرش بالأطفال في مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس فرد أمن بمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة متهم بالتحرش بالأطفال 15 يوما علي ذمة التحقيق.


فرد أمن يتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أولياء الأمور يفيد أنهم لاحظوا تغيرًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا أن حارس الأمن الإداري بمدرسة شهيرة بـمنطقة القاهرة الجديدة تحرش بهم بعيدًا عن أعين المشرفين. 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال الشرطة، لفحص البلاغ وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، واستمع فريق البحث لأقوال أولياء الأمور، الذين أعادوا التأكيد على أن فرد الأمن المتهم اعتاد القيام بأعمال وصفوها بأنها تحرش بالصغار.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر قيامه بالتحرش بالأطفال.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

