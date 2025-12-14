18 حجم الخط

يحتضن ملعب سيلهرست بارك مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، اليوم الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى عمر مرموش إلى المشاركة والظهور بشكل مميز أمام كريستال بالاس، في الظهور الأخير قبل الإنضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يتواجد مرموش علي دكة بدلاء مان سيتي في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على أرسنال في جدول الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء السبت بالجولة ذاتها.

ويمتلك مانشستر سيتي 31 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مشاركة عمر مرموش في الشوط الثاني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

