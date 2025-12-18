خطف وابتزاز وانتقام، تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق في رمضان 2026

18 حجم الخط

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «عاليا»، بعد أن جرى التعاقد عليه مؤخرًا، مع الاستقرار بشكل نهائي على اسم العمل، والذي يحمل اسم الشخصية الرئيسية التي تجسدها خلال الأحداث.

قصة مسلسل عاليا

تقدم غادة عبد الرازق في المسلسل دور سيدة مجتمع تنخرط في عالم بعض رجال الأعمال المتورطين في أنشطة غير مشروعة، مستغلة مستندات تحصل عليها لابتزازهم، وتتفاقم الأحداث عندما يقدم هؤلاء على خطف نجلها، لتدخل في صراع شرس معهم في محاولة لإنقاذ ابنها واستعادته، وسط تصاعد درامي مشوق، حيث تتعامل غادة عبد الرازق مع مافيا خطف الأشخاص والاتجار في الأعضاء البشرية كي تصل لابنها الذي تم اختطافه.

وفي السياق الدرامي، تتعرض غادة عبد الرازق “عاليا” لحالة اكتئاب حادة بعد خطف ابنها، مما يجعلها تحاول قتل زوجها الذي يلعب دوره الفنان نبيل عيسى، ولكن يتم تفادي الأمر في اللحظات الأخيرة، وتتردد على طبيب نفسي كي تخرج من الأزمة التي ألمت بها وتقرر الانتقام من العصابة للحصول على حق ابنها.

ووفقًا لمصادر فنية، فإن العمل الدرامي تعرض لأزمة كادت تنهيه قبل أن يبدأ، حيث ذكرت المصادر أن الفنانة غادة عبد الرازق، فرضت عددًا من الشروط وتدخلت في سيناريو العمل لزيادة مشاهدها وتقليص مشاهد الآخرين، ما جعل البعض يعتذر عن المشاركة في العمل، ومنهم الفنانة مريم الجندي، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الفنانة غادة عبد الرازق بهذا الأمر، ويوجد خلاف حاليًا بين بعض الفنانين المشاركين في العمل بسبب هذه التدخلات.

وكانت قد قررت الشركة المنتجة للعمل عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ولكن تم طرح اقتراح من البطلة أن يكون العمل 30 حلقة، ولكنه قرار غير نهائي حيث يجري دراسة الأمر، ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق بطولة العمل كوكبة من النجوم، من بينهم: صبري فواز، عمرو عابد، بسنت شوقي، آية سليم، أحمد صفوت، نبيل عيسى، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، وهو مخرج مسلسلها الأخير “شباب امرأة”.

ومن المقرر أن تستقر أسرة العمل خلال الفترة المقبلة على مطربة معينة تقوم بغناء تتر العمل، حيث تم ترشيح المطربة اللبنانية إليسا لتقوم بالغناء، ولكن لم يتم التعاقد بشكل نهائي حتى الآن، وكانت الفنانة غادة عبد الرازق في الموسم الرمضاني الماضي قد شاركت بمسلسل “شباب امرأة”، وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ودارت الأحداث حول التاجرة المتسلطة شفاعات التي تستغل الشاب الريفي الساذج إمام، والذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها، وقد شاركها المسلسل كل من: جوري بكر، محمد محمود، محمود حافظ، يوسف عمر، أمير صلاح، رانيا منصور، حسن أبو الروس وغيرهم.

