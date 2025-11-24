جوري بكر ومحمد دياب يظهران بهذه الطريقة في "المداح 6"

18 حجم الخط

بالرغم من إعلان أسرة مسلسل المداح الجزء السادس عدم ظهور الفنان محمد دياب والفنانة جوري بكر في أحداث الجزء السادس، فإن فيتو تأكدت من مصادرها بفريق عمل المسلسل أنهما سوف يظهران عن طريق الفلاش باك، الذي يتعرض له “صابر” الذي يؤدي دوره حمادة هلال خلال الأحداث.



ويحمل الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت والتي أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

وكان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، قد سافروا نهاية الشهر الماضي إلى بعض المدن التركية لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، التي استغرق تصويرها أسبوعين.

ومن المفترض أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل “المداح”، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

مسلسل المداح

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

