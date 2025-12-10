بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بعربة كارو علي طريق قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في تصادم سياره ربع نقل بعربه كارو، علي طريق قريه المقاطعه مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

مصدر طبي يكشف أسماء المصابين

وكشف مصدر طبي في مستشفي تمي الإمديد عن إصابة كلا من: نورهان ال ع. 26 سنه بكدمه بالقدم اليسري مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، رضا ش ال. 55 سنه. كدمات بالقدمين، مصطفي م ش 37 سنه بكدمه بالظهر مع اشتباه كسر بالظهر.



تصادم سيارة ربع نقل مع كاروا

جري نقل المصابين لمستشفي تمي الإمديد المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر، أصيب عشريني باضطراب بدرجة الوعي ، واشتباه ما بعد الارتجاج، ادعاء سقوط من علو سقالة بالدور الثاني بالخطأ في منزل بقريه درين مركز نبروه



حيث تبين إصابة "عبدالعزيز ع " 20سنه اضطراب بدرجة الوعي واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس



وجري نقله لـمستشفي نبروه المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

