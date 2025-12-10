الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

نقل المصابين، فيتو
نقل المصابين، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بعربة كارو علي طريق قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في  تصادم سياره ربع نقل بعربه كارو، علي طريق قريه المقاطعه مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

مصدر طبي يكشف أسماء المصابين 

وكشف مصدر طبي في مستشفي تمي الإمديد عن إصابة كلا من: نورهان ال ع. 26 سنه بكدمه بالقدم اليسري مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، رضا ش ال. 55 سنه. كدمات بالقدمين، مصطفي م ش 37 سنه بكدمه بالظهر مع اشتباه كسر بالظهر.
 

تصادم سيارة ربع نقل مع كاروا

جري نقل المصابين لمستشفي تمي الإمديد المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلي صعيد آخر، أصيب عشريني باضطراب بدرجة الوعي ، واشتباه ما بعد الارتجاج، ادعاء سقوط من علو سقالة بالدور الثاني بالخطأ في منزل بقريه درين مركز نبروه 
 

 حيث تبين إصابة "عبدالعزيز ع " 20سنه اضطراب بدرجة الوعي واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 

وجري نقله لـمستشفي نبروه المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

اسماء المصابين الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات سيارة ربع نقل حادث تصادم سيارة محافظة الدقهلية مستشفى تمى الامديد المركزى محافظة الدقهلية

