إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلين في الدقهلية

تصادم موتوسيكل بآخر،
تصادم موتوسيكل بآخر، فيتو
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق منطقة النقعة قرية الحفير مركز بلقاس في محافظة الدقهلية. 

إصابة 3 شباب في تصادم موتوسيكل بآخر 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بآخر علي  طريق منطقة النقعة قرية الحفير مركز بلقاس.

 

انتقال قوة أمنية وسيارتين اسعاف 

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وسيارتين إسعاف الى موقع الحادث وجري نقل المصابين لمستشفي بلقاس المركزي.

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن إصابة أحمد م ال 18 سنه، ويسري ه ج ع 18 سنة، ربيع ع ال 18 سنة.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

