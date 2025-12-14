لحين ورود التحريات، التحفظ على ولية أمر طالبة وزوجها بتهمة التعدي على مدرسة في الجيزة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على ولية الأمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة مدرسة العمرانية، وكلفت الأمن بإجراء التحريات، وذلك بعدما تعدوا عليها بسبب خلافات بشأن ابنتها بالجيزة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام ولية أمر إحدى الطالبات بالمدرسة محل عملها بالتعدي عليها لخلافات بشأن نجلتها بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة من مشرفة باص بإحدى المدارس الخاصة مصابة بخدوش وكدمات متفرقة مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبسؤالها قررت بتضررها من وليا أمر إحدى الطالبات بالمدرسة عملها (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

بسؤال وليا أمر الطالبة المذكورة، وبمواجهتهما أقرا بحدوث المشاجرة المشار إليها بينهما والشاكية لقيامها بتوبيخ كريمتهما داخل الباص الخاص بالمدرسة دون مبرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.



