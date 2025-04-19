ربيع ياسين: كولر تأخر في الدفع بـ"بن شرقي" أمام صن داونز

علق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بدون أهداف عصر اليوم، السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية "TeN": الأهلي قدم مباراة مميزة أمام صن داونز، كما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أدار المباراة باقتدار، ونجح في إغلاق مفاتيح لعب فريق صن داونز المتمثلة في المهاجم بيتر شالوليلي، وذلك من خلال تغيير طريقة اللعب إلى 5-3-2، ولكن في لقاء الإياب بالقاهرة أتوقع العودة لطريقة 4-2-3-1 لزيادة القوة الهجومية.

وأضاف: رغم قناعتي بأسلوب لعب مارسيل كولر أمام صن داونز اليوم، إلا أنه خرج بالمباراة إلى بر الأمان، وحقق نتيجة إيجابية إلى حد كبير، لكن يؤخذ عليه تأخره في إجراء التغييرات، وخاصًة الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي الذي كان يستحق المشاركة في وقت مبكر.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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