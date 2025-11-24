مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مصر خالية من أى فيروسات جديدة.



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أنواع الفيروسات الموجودة فى مصر عادية ونسب الإصابة فى الحد الطبيعي، الموجودة فى كل عام.



وأوضح أن نسب الإصابة بالفيروسات عادية، ولا توجد فيروسات جديدة، أو متحورات جديدة، ناصحا المواطنين بعدم تناول المضادات الحيوية، بدون استشارة طبية، فالمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات".



وتابع إنه يحذر المصابين بالتهابات التنفسية أو مصابي الأمراض المزمنة أو تكسير فى العظام من تناول أى مضادات حيوية، والموضوع يحتاج بعض الاحتياطات، مثل عدم التعرض لتيارات الهواء، وفى حالة الإصابة يفضل الجلوس فى المنزل لمدة يومين لحماية الآخرين من الإصابة بالعدوى".



