السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قيادى ناصرى: غزة تواجة كارثة إنسانية والمجتمع الدولى يكتفى بالتصريحات

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو
18 حجم الخط

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن استمرار المحتل الصهيونى في حصاره وعدوانه على قطاع غزة  وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة، يمثّل جريمة ضد الإنسانية ومخالفة لكل الاعراف والشرائع السماوية، فى ظل الاوضاع المتدهورة فى القطاع الذى أصبح يتعرض لكارثة إنسانية ممنهجة، وعملًا انتقاميًا جماعيًا يرقى لجرائم الحرب، وسط صمت دولى غريب مكتفيا بالتصريحات دون أفعال.

أهالى  قطاع غزة يتعرضون للموت البطىء

وأكد فى تصريحات لفيتو، أن أهالى  قطاع غزة يتعرضون للموت البطىء، حيث يعاني السكان من انتشار الأمراض ونقص الأدوية وانقطاع الخدمات الصحية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال استهداف المدارس والمستشفيات ومخازن الإغاثة، ما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية أن موجة البرد الشديدة وهطول الأمطار زادت من معاناة آلاف الأسر التي فقدت منازلها وتعيش داخل خيام متهالكة لم تعد تصلح للاحتماء، لافتا إلى أن الأمطار الأخيرة جرفت عشرات المخيمات المؤقتة، وتركت الأطفال والنساء بلا مأوى أو تدفئة أو غذاء كافٍ.

إسرائيل تضع العراقيل لإفشال المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار 

وأكد ان الهدف الاسرائيلى واضح من خلال هذة الجرائم وهو وضع المعوقات التى من شانها افشال المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف اطلاق النار الذى لم يتوقف الكيان الصهيونى عن جرائمة، خاصة وان نتنياهو ينصاع للجناج المتشدد بحكومتة المتطرفة خشية انتهاء الحرب بشكل فعلى ومحاسبتة، وبالتالى يجب ان تكون هناك وقفة لانقاذ الشعب الفلسطينى خاصة وأن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاته.

وطالب في ختام تصريحاته، الأمم المتحدة والدول الكبرى باتخاذ إجراءات عملية ورادعة، تضمن وقف العدوان فورًا وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط أن تمارس ضغوطها لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

قطاع غزة العدوان الإسرائيلي جريمة ضد الانسانية القانون الدولي المجتمع الدولي

