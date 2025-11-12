الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

"العربية الحدث": تل أبيب قد تسمح بخروج مقاتلي حماس من رفح بشروط

كشف مصدر إسرائيلي مطلع لـ"العربية الحدث" أن تل أبيب تدرس السماح بخروج مقاتلي حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في حال تخليهم الكامل عن أسلحتهم وتسليمها قبل المغادرة.

مفاوضات غير معلنة حول ممر آمن

وبحسب المصدر فإن المناقشات الجارية تشمل ترتيبات ممر آمن بإشراف دولي، يتيح نقل المقاتلين إلى مناطق أخرى خارج القطاع، مشيرًا إلى أن المقترح مازال قيد البحث ولم يُتخذ فيه قرار نهائي.

تجنب معركة دموية في رفح

وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب معركة شاملة داخل رفح، قد تسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين والمقاتلين على حد سواء، مؤكدًا أن إسرائيل "لا تزال تضع خيار القوة على الطاولة إن فشلت الجهود الدبلوماسية".

موقف حماس لم يُعرف بعد

ولم تُصدر حركة حماس حتى الآن أي رد رسمي على تلك الأنباء، في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة تحصين مواقعها داخل المدينة وسط غارات إسرائيلية متقطعة.

مقترح إسرائيلي يعكس ضغوطًا ميدانية

ويرى محللون أن المقترح الإسرائيلي يعكس حجم الضغوط العسكرية والإنسانية التي تواجهها إسرائيل في رفح، مشيرين إلى أن أي صفقة من هذا النوع ستكون "سابقة ميدانية غير مسبوقة" منذ اندلاع الحرب.

في وقت سابق، ذكرت شبكة أكسيوس الأمريكية في تقرير لها أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل حل أزمة عناصر حركة حماس العالقين في أنفاق رفح الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول استسلام عناصر حماس وتسليم أسلحتهم، مع إمكانية إبعادهم إلى دولة أخرى، على أن يكون مسموحًا لهم بالعودة إلى غزة بعد بضع سنوات.

ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه لا دولة ثالثة حتى الآن أبدت استعدادها لاستقبال عناصر حماس الموجودين في أنفاق رفح، ما يظل أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ أي تسوية.

