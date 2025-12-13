الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

تابع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاستعدادات التنظيمية النهائية لختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، بمشاركة عربية متميزة ومتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والقائمين على تنظيم الحدث.

وشهد المحافظ طابور العرض الذي ضم فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، إلى جانب منافسات أشواط الإثارة، وسباقات التتابع للقبائل، ومزايين الإبل، شاملة سباقات القدرة والتحمل، فضلا عن مشاركات رياضات الصيد بالصقور والسلوقي، في مشهد جسّد روح التنافس الشريف وعمق الموروث العربي الأصيل.

كما شهد مراسم حفل الزفاف البدوي على الهوّدج الذي تم تنظيمه بالقرية التراثية، وأعقبه تفقد معرض المنتجات التراثية.

كما التقى المحافظ عددًا من فرسان الهجن والفروسية وممارسي الرماية والصيد والعارضين بالقرية التراثية، معربًا عن تقديره لمشاركتهم الفاعلة فى إحياء الرياضات التراثية وتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ الهوية العربية، بما يسهم في نقل هذا الموروث للأجيال القادمة.

مقومات الوادي الجديد التنموية بمهرجان الرياضات

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد لقاءً تعريفيًا مع وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، استعرض خلاله أبرز المقومات التنموية التي تتميز بها المحافظة، وما تشهده من تطور في قطاعات البنية التحتية والخدمية والانتاجية، موجها الشكر للوفد الزائر وتلبيته دعوة الحضور للمشاركة فى إحياء الرياضات التراثية والفنون.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون، الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، وسط أجواء تعكس أصالة الموروث العربي وتنوع الفعاليات التراثية بالمهرجان.

ورحّب المحافظ بالوفد الزائر، معربًا عن اعتزاز المحافظة بمشاركتهم في هذا الملتقي الثقافي الأول من نوعه، قبل أن يصطحبهم في جولة بمجمع المصالح الحكومية المميكن، حيث اطلعوا على عدد من المنشآت الخدمية والقاعات التكاملية ومنظومة العمل الذكي بين المديريات والتي تُسهم في تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

