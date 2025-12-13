جامعة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية مجانية بوحدة الطب الرياضى

18 حجم الخط

تنظّم جامعة الوادي الجديد غدا الأحد قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي المحافظة، وذلك بوحدة الطب الرياضى بطريق الداخلة، على مدار يومي 14 و15 ديسمبر 2025، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة العامة للشئون الطبية بوزارة الشباب والرياضة.

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا

وقال الدكتور محمد محمود حسن مدير وحدة الطب الرياضى التابعة لجامعة الوادي الجديد: إن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية، منها العظام، الباطنة، القلب، النساء، الجراحة، والأطفال، حيث تم توقيع الكشف الطبي ويتم صرف العلاج مجانًا، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا إلى المستشفيات المختصة.

استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية على مستوى المحافظة

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن منظومة القوافل الطبية المجانية التي تستقبلها محافظة الوادي الجديد، تحقق نجاحا كبيرا في سد العجز في التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا على استكمال مديرية الصحة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.

وأكد شريف استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية الكبري بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص جامعة الوادي الجديد ووزارة الشباب والرياضة على دعم المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبرعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبتنسيق مشترك مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الصحة بالمحافظة.

