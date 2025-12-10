الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا سعوديا من الخبراء الزراعيين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد والوفد الصطسعودي، فيتو
التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفدا من الخبراء الزراعيين بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور خالد العبيد، والذي يزور المحافظة لبحث الفرص الزراعية والاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال إنتاج وتصدير التمور، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد سعودي من الخبراء الزراعيين  
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد سعودي من الخبراء الزراعيين  

رحّب المحافظ، بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا دعم المحافظة لفرص الاستثمار والتعاون الجاد وتبادل الخبرات؛ بهدف النهوض بالمحصول الاستراتيجي للمحافظة.

من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة بعدد من مصانع ومزارع التمور، مشيدين بما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة وفرص واعدة للاستثمار بفضل ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام غير مسبوق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

 

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد سعودي من الخبراء الزراعيين  
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد سعودي من الخبراء الزراعيين  

وكانت قد أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في وقت سابق عن الانتهاء من حصر أشجار النخيل على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية. 

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي بالمحافظة بواقع 4 ملايين و656 ألفا و377 شجرة نخيل منزرعة على مساحة 6122 فدان. 

وأضاف المرسي، أن الحصر كشف عن 86415 نخلة من الذكور، 4569962 نخلة من الإناث المثمرة تنوعت أشجار النخيل في 23 صنفا من أشجار النخيل أشهرها " الصعيدي السيوي" المميز لزراعات المحافظة بينما تضمنت زراعات النخيل 22 صنفا أخرى.

ولفت إلى، ان المديرية تتابع خلال هذه الفترة عقب انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر الماضي أعمال مقاومة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء في ظل أن هذه الفترة هي فترة تقليم ونظافة النخيل وهي فترة تساعد على انتشار الإصابة مع تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين عن طرق المكافحة وتوفير كافة مستلزمات المكافحة.

