الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى ري المحاصيل الزراعية خلال عام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2024، والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة، وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية.



ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

-بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 46.6 مليار متر مكعب عام 2024 مقابل 47.7 مليار متر مكعب عام 2023 بنسـبة انخفاض قدرها 2.4٪.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 42.4 مليار متر مكعب عام 2024 مقابل 43.4. مليار متر مكعب عام 2023 بنسبة انخفاض قدرهـا 2.4 ٪.

- بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب عام 2024 مقابل 37.7 مليار متر مكعب عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪؛ بسبب انخفاض المسـاحة المزروعة للعروة الصيفية بنسبة قدرها 3.6٪.

- تستخدم العروة الشـتوية 11.6 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2٪.



- تستخدم العروة الصيفية 21.3 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 57.5٪.



- والعروة النيلية 0.3 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 0.9٪، الفاكهة 3.9 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 10.4 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الري عند الحقل.



- بـلغـت كـمية ميــاه الآبار المستـخدمة لـرى محـاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكهـة 34.4 ألـف متر مكعـب/ يوم عـام 2024، مقابل 29.9 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2023 بنسبة، زيادة قدرهـا 15.2٪.

