متى يسترد مهرجان القاهرة السينمائي عافيته وسابق مجده؟

أسدل منذ أيام قلائل الستار على فعاليات الدورة رقم 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي أقيمت في الفترة من 12 إلى 21 من الشهر الجاري، بحفل توزيع الجوائز بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ورئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي ومجموعة كبيرة من الفنانين وصناع السينما والنقاد والصحفيين ومراسلي القنوات والمحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية.



وهي دورة مقبولة إلى حد ما وهو ما يحسب لإدارة المهرجان، في ظل الظروف واستمرار ضعف التمويل والدعم للمهرجان، عكس ما يتمتع به مهرجان آخر وليد وهو مهرجان الجونة السينمائي، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الملاحظات والأزمات والمآخذ التي تؤخد على المهرجان في هذه الدورة، التي كنا نتمنى أن تكون أفضل، سنتناولها في السطور التالية، على أمل تلافيها وتصحيحها في الدورات المقبلة إن شاء الله.



فلسطين في القلب

نبدأ أولًا بالإيجابيات والتي شهدتها هذه الدورة ولعل أبرزها وأكثرها استحسانا من الجميع هو استمرار دعم المهرجان للقضية الفلسطينية بصورة كبيرة، من خلال تكريم الممثلة والمخرجة الفلسطينية القديرة هيام عباس في حفل الافتتاح.

مشاركة فيلم كان يا ما كان في غزة للمخرجين عرب ناصر وطرزان في المسابقة الدولية حيث فاز بجائزة أفضل فيلم عربي وقيمتها 10 آلاف دولار، كذلك عرض فيلم صوت هند رجب الذي يجسد مأساة حقيقية لفتاة فلسطينية وعائلتها في حفل ختام المهرجان.



وفوز الفيلم المصري الفلسطيني ضايل عنا عرض للمخرجين مي محمود سعد وأحمد الدنف بجائزة الجمهور في المسابقة الدولية وقيمتها 15 ألف دولار، وإعلان الشركة المنتجة له التبرع بالجائزة لصالح إعادة بناء سيرك غزة الحر الذي دمرته حرب الإبادة الصهيونية على القطاع.



ملتقى القاهرة السينمائي في دورته ال 12 وهو منصة مهمة لدعم الأفلام العربية في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج وتعزيز الإنتاج المشترك بمشاركة 16 فيلمًا من مختلف الدول العربية.



إصرار إدرارة المهرجان على موقفها الرافض تماما الحصول على أي دعم أو تمويل من جهات أو شركات غير مصرية رغم شدة احتياجها لمزيد من التمويل للصرف على أنشطة المهرجان. ترميم مجموعة من كلاسيكيات السينما المصرية منها.. بين القصرين، قصر الشوق، القاهرة 30، شيء من الخوف، الزوجة الثانية، الحرام.



أزمات وانتقادات

واجه المهرجان عدد من الأزمات حتى قبل بداية فعالياته، أولها أزمة البوستر الرسمي للمهرجان والذي أعلن عنه قبل الافتتاح فقوبل بعاصفة انتقادات شديدة واعتبره الكثيرون لا يليق بالمهرجان ويسيء له، ما دفع إدارته إلى نفي كونه البوستر الرسمي للمهرجان.



اختيار الفنانتين الصاعدتين سلمى أبو ضيف وتارا عماد في لجنتي تحكيم أفلام أسبوع النقاد والأفلام القصيرة، من القرارات غير الموفقة من المهرجان، حيث رأى الكثيرون وأنا منهم أنهما حديثتا العهد ولا تمتلكان التاريخ والخبرة الكافيتين للاضطلاع بهذه المهمة. التي تشرفت بأسماء عالمية وعربية ومحلية مرموقة في السنوات الماضية.



تسريب أسماء المكرمين بالمهرجان قبل الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المخصص لذلك، يعد خللا إداريا وتنظيميًا لم يعهده المهرجان من قبل عدم وجود ترجمة عربية على عدد من الأفلام التي عرضت ما أثر بشكل سلبي على متابعتها من قبل الصحفيين والنقاد والجمهور.



استمرار غياب ضيوف الشرف من نجوم وصناع السينما العالمية عن الظهور في المهرجان وهو الذي شهد كوكبة من النجوم الحضور لدوراته عبر تاريخه منهم.. إليزابيث تايلور، صوفيا لورين، آلان ديلون، أميتاب باتشان، مورجان فريمان، سلمى حايك، كلوديا كاردينالي، جون مالكوفيتش، إيليا كازان وغيرهم، والحجة هي ضعف التمويل رغم أن رئيس المهرجان ينفي هذا بشدة.



شكوى عدد غير قليل من الفنانين وصناع السينما من تجاهل إدرارة المهرجان بعدم إرسال دعوات لافتتاح وختام المهرجان لهم، في نفس الوقت الذي ظهر فيه عدد كبير من الوجوه الجديدة والمجهولة والكومبارس ومحبي الشهرة خاصة من الفتيات في حفلي الافتتاح والختام وعروض أفلام المهرجان على الريد كاربت.

قلة وضعف الأفلام المصرية التي شاركت في مسابقات المهرجان المختلفة وعدم وجود فيلم مصري خالص ينافس في المسابقة الدولية.



المهرجان في أرقام



- 153 فيلم تم عرضهم في مسابقات المهرجان المختلفة هذا العام.

- 55 دولة من مختلف القارات شاركت في فعاليات المهرجان.

- 46 هو رقم دورة المهرجان في 2025 وأقيمت أول دورة عام 1976.



- 21عدد الأفلام التي قام بترميمها المهرجان هذا العام بالتعاون مع مركز ترميم الأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي من كلاسيكيات السينما المصرية.

- 14 فيلما تنافس في المسابقة الدولية.

- 11 مسابقة شهدتها فعاليات المهرجان هذا العام وهو الرقم الأكبر بين دوراته.

- 9 أفلام شاركت في مسابقة آفاق عربية.



- 6 من النجوم وصناع السينما كرمهم المهرجان هذا العام.. النجم خالد النبوي -جائزة فاتن حمامة، المخرج الكبير محمد عبد العزيز -جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، الممثلة والمخرجة الفلسطينية القديرة هيام عباس - الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج الصيني جوان هو، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للكاتبة والمخرجة المجرية إيدكو إيندي، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر لمدير التصوير المصري محمود عبد السميع.

أخيرا وليس أخرا فإن مهرجان بحجم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الوحيد في أفريقيا والشرق الأوسط الذي يحمل الصفة الدولية ضمن 15 مهرجانا فقط معترف بهم من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام FIAPF ويحمل اسم الغالية مصر، يحتاج إلى تكاتف الجميع..

من أول الدولة ممثلة في وزارة الثقافة وباقي الأجهزة المعنية والوزارات لتوفير دعم وتمويل وتسهيلات أكثر من المتاح حاليا، مرورا بالنقاد والصحفيين والإعلاميين والمحطات الفضائية للدعم الإعلامي..

لكي يعود المهرجان إلى سابق أمجاده أيام الراحلين المؤسسين كمال الملاخ وسعد الدين وهبه، حيث يحتاج إلى فكر جديد لإدارته أكثر حيوية وديناميكية، فكر يبدع خارج الصندوق، فكر يؤسس لفريق على أعلى مستوى من المتخصصين في التسويق لتوفير مصادر دعم وتمويل كافية، تمكن المهرجان من استضافة النجوم العالميين من جديد كما كان يفعل حتى وقت قريب، تمويل يجعل المهرجان في غنى تماما عن طلب الدعم من أي جهة مهما كانت.

وكل دورة مهرجان وأنتم بخير.

