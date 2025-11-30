المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن انطلاق الدورة الخامسة من "مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي" للعام 2025 / 2026، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي

تأتي هذه المسابقة استمرارًا لنهج الوزارة في رعاية الإبداع المسرحي المصري، واكتشاف أصوات جديدة قادرة على التعبير عن الواقع المصري برؤى فنية مبتكرة، وتكريمًا لاسم الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، أحد رواد المسرح العربي الحديث.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

و قال المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: إن هذه الدورة تأتي في سياق حرص المركز على توسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام كتّاب المسرح من مختلف المحافظات، سواء باللغة العربية الفصحى أو باللهجة المحلية، لتقديم رؤاهم الفنية بحرية كاملة.

وأكد على أن المسابقة لا تكتفي بمنح الجوائز، بل تسعى إلى تحويل النصوص الفائزة إلى عروض مسرحية حية تُثري المشهد الثقافي المصري، وتُعزز من حضور الكتاب الجدد على الساحة الفنية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجبة وزارة الثقافة في دعم الإبداع وبناء جسور جديدة بين المبدعين والجمهور.

شروط المشاركة في المسابقة

تُفتح أبواب المشاركة في المسابقة أمام الكتّاب من مختلف الأعمار، مع التأكيد على أن النصوص المقدمة يجب ألا تكون قد فازت في مسابقات سابقة أو تم إنتاجها من قبل جهات رسمية، وألا تكون مقتبسة أو معدّة عن وسائط إبداعية أخرى، كما تُقبل النصوص المكتوبة بالعربية الفصحى أو باللهجة المحلية، ويُسمح لكل متسابق بالتقدم بنص واحد فقط.

تُقدَّم الأعمال من خلال ملء استمارة الاشتراك المتاحة عبر الرابط المنشور على الصفحة الرسمية للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إرفاق النص المسرحي بصيغة Word وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني centerdrama2023@gmail.com، وفي حال تعذر الإرسال الإلكتروني.

ويمكن تسليم الأعمال مباشرة بمقر المركز في 9 شارع حسن صبري بالزمالك خلال أيام العمل الرسمية، على أن تُرفق نسخة إلكترونية من النص بصيغة Word، ويُشترط أن تُكتب النصوص بخط Times New Roman Bold بحجم 14، وتُستقبل المشاركات في الفترة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 31 يناير 2026، وتُعلن النتائج خلال شهر مارس 2026، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 مارس 2026 تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.

تُمنح الجائزة الأولى بقيمة عشرة آلاف جنيه، والثانية بقيمة ثمانية آلاف جنيه، والثالثة بقيمة ستة آلاف جنيه، كما يمكن للجنة التحكيم التوصية بمنح شهادات تقدير لبعض النصوص المتميزة التي لم تحصد المراكز الثلاثة الأولى. وتُرشح الأعمال الفائزة للإنتاج ضمن خطة الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح، كما تُنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

