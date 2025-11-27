المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، عن آخر موعد لاستقبال الأعمال المتقدمة لمسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية في دورتها الأولى والتي تأتي بعنوان “دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي المصري”.

مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية

ويستقبل المركز القومي للمسرح الأعمال المتقدمة للمسابقة حتى يوم 31 ديسمبر المقبل.

وانطلقت المسابقة احتفالا باليوم المصري للموسيقى، ضمن برنامج وزارة الثقافة، والتي يقيمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

شروط التقدم للمسابقة

وتتضمن شروط التقدم في المسابقة كل من:

1- ألا يكون البحث المتقدم جزء من أطروحة سبق الحصول بها على درجة علمية.

2- ألا يكون البحث المقدم قد سبق له الفوز في مسابقة بحثية.

3- ألا يكون البحث المقدم قد سبق له النشر.

4- للمتسابق الحق في الاشتراك ببحث واحد فقط، على ألا يزيد عن 60 صفحة.

5- نوع الخط المستخدم times new Roman، مقاس الخط 14، والبحث المتقدم باللغة العربية فقط.

جوائز المسابقة

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:

1- المركز الأول: عشرة آلاف جنيه.

2- المركز الثاني: ثمانية آلاف جنيه.

3- المركز الثالث: ستة آلاف جنيه.

كما سيتم نشر الدراسات الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز، ويتم إعلان أسماء الفائزين يوم 17 مارس 2026.

