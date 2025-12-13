السبت 13 ديسمبر 2025
تعليمات جديدة من الاتحاد الأوروبي بشأن معاملة الدبلوماسيين الروس

 أرسل جهاز العمل الخارجي الأوروبي، "تعليمات بشأن كيفية معاملة الدبلوماسيين الروس" إلى البعثات الدائمة لدول الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر دبلوماسي، وأضافت أن هذه التعليمات وصلت إلى البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، والتي قامت بدورها بتوزيعها على البعثات الأخرى.

دبلوماسيون روس

تتضمن الوثيقة توصية بـ"تجنب حضور الفعاليات التي يشارك فيها دبلوماسيون روس"، وفي حال حضور مثل هذه الفعاليات، تنصح التعليمات بـ"تجنب الظهور أمام الكاميرا مع دبلوماسيين روس".

ووفقا للمصدر، فإن هذه هذه هي الوثيقة الثانية من نوعها التي تصدر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي.

يذكر أن موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف قد بدأوا يشعرون بالفعل بتبعات هذه الإجراءات حيث توقف البعض عن مصافحتهم أثناء الاجتماعات، بل وطلب منهم مغادرة فعالية نظمتها إحدى البعثات الدبلوماسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في أكتوبر ضمن حزمة عقوباته الـ19 ضد روسيا، تقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس داخل التكتل لاعتبارات "أمنية".

وأكدت موسكو أنها ستتخذ خطوات مضادة "مناسبة" بعد بدء سريان قرار تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، والمقرر في 25 يناير المقبل.

