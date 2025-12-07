الاتحاد الأوروبي يبحث آلية تسمح بتجميد الأصول الروسية

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تفعيل حزمة تشريعية جديدة تسمح له بتجميد الأصول الروسية المحتجزة بشكل دائم، وذلك دون الحاجة إلى مبدأ الإجماع الذي كان يسمح سابقا لأي دولة عضو بحجب التجديد.

تجميد الأصول الروسية في أوروبا

ومن جانبها أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، "أن بروكسل وجدت مادة في معاهدات الاتحاد الأوروبي تنص على أنه في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة يُسمح له باتخاذ إجراءات دون إجماع".

وكانت العقوبات السابقة تُمدد كل ستة أشهر بالإجماع، مما كان يتيح لأي دولة بمفردها "تدمير الهيكل الكامل" للعقوبات وتمكين روسيا من الوصول إلى احتياطياتها.

وبعد بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، احتجز الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي نصف الاحتياطيات النقدية الروسية، حيث يقدر المبلغ المحتجز في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 200 مليار يورو، معظمها في حسابات "يوروكلير" في بلجيكا.

العقوبات الأوروبية على روسيا

وتواجه بروكسل ضغوطا مالية متصاعدة بعد نفاد الموارد المخصصة لدعم كييف، مع عدم رغبة الدول الأعضاء في تخصيص أموال إضافية من ميزانياتها.

وفي هذا السياق، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة بلجيكا لاستخدام الأصول الروسية ضمن ما يُسمى "قرض التعويضات"، والذي تتراوح قيمته بين 185 و210 مليارات يورو. وتفترض الخطة أن أوكرانيا ستعيد الأموال بعد انتهاء الصراع، شريطة أن تدفع موسكو تعويضات مادية.

في نهاية أغسطس، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي نقل 10.1 مليار يورو إلى السلطات الأوكرانية من عوائد الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.