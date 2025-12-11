18 حجم الخط

كشف موقع أمريكي متخصص في شئون الدفاع، اليوم الخميس، عن وثيقة مسربة تكشف عن اقتراح أمريكي لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية جديدة بعنوان "لنجعل أوروبا عظيمة مرة أخرى".

وثيقة سرية تكشف محاولات أمريكية لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي



وجاء في الوثيقة السرية التي نشرتها صحيفة "ديفنس وان"، أن ترامب يعتزم سحب النمسا وإيطاليا وهنجاريا وبولندا بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وتقريبها من دائرة نفوذ واشنطن، وهي خطوة من شأنها أن تمزق المشهد السياسي للقارة.



وذكرت الوثيقة ان الولايات المتحدة دعت إلى دعم الأحزاب والحركات التي "تسعى إلى السيادة والحفاظ على استعادة طرق الحياة الأوروبية التقليدية".

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

ويصور مبدأ ترامب الجديد قادة أوروبا على أنهم عاجزون عن مواجهة الهجرة الجماعية، متهما الاتحاد الأوروبي بتقويض السيادة الوطنية، وخنق الحريات السياسية، وإضعاف سلطة الدول الفردية.

ويأتي التسريب بعد أسبوع واحد فقط من إصدار الاستراتيجية الرسمية للأمن القومي المكونة من 33 صفحة، والتي أثارت جدلا بسبب تحذيرها الصارخ من أن أوروبا تواجه "محوا حضاريا" ولأنها تشير إلى أنه "ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت بعض الدول الأوروبية ستظل من الحلفاء الموثوق بها".

ومنذ ذلك الحين خرج البيت الأبيض عن صمته، نافيا بشدة هذه الادعاءات، حيث أثار التسريب حالة من الذعر على نطاق واسع بين وسائل الإعلام الأوروبية وانتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء، الادعاء بشكل قاطع، نافية فكرة وجود "نسخة بديلة" من الاستراتيجية.

