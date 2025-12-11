18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص الشريحة السادسة من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار يورو.

الاتحاد الأوروبي يقر تخصيص 2.3 مليار يورو كدفعة من المساعدة لأوكرانيا

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تخصيص الشريحة السادسة لكييف، والبالغة 2.3 مليار يورو من صندوق دعم أوكرانيا".



وأضاف البيان أنه سيتم في القريب العاجل تسليم المبلغ المذكور إلى الجانب الأوكراني.

ووفقا للبيان، تم تخصيص الأموال في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية البالغ 50 مليار يورو مقابل "إصلاحات" تمت الموافقة عليها في عام 2024.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تفاهم بشأن مقترحات السلام بحلول عيد الميلاد.

أخبار جيدة قريبًا بشأن التسوية في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا: أنهيتُ 8 حروب ونقترب من إنهاء التاسعة.

وفي سياق متصل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في صدور "أخبار جيدة" خلال الأسابيع المقبلة بخصوص جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" يوم الخميس الماضي: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، أظن أن هناك أملا في أن تظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أخبار جيدة في هذا الشأن".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه "يشاطر إدارة البيت الأبيض الشعور بالإحباط لأن الأزمة الأوكرانية لم تُحل بعد"، قائلا: "نحن بالفعل نشعر بخيبة أمل، وكذلك البيت الأبيض بأكمله.. كنا نعتقد حقا أن إنهاء هذه الحرب سيكون أسهل ما يمكن وقد صرح الرئيس دونالد ترامب بذلك مليون مرة".

مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا

وتأتي تصريحات فانس بعد يومين من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر في الكرملين، حيث تمت مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا لنحو خمس ساعات.

وأوضح الرئيس بوتين في لقاء مع صحيفة "إنديا توداي" قبيل زيارته القائمة إلى الهند، أن الجانب الأمريكي قسّم خطة الرئيس دونالد ترامب إلى 27 بندا موزعة على أربعة "حزم" واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

