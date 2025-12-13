ضبط 4 حالات تعاط للمواد المخدرة و7 هاربين من أحكام في حملة مرورية بالطرق الرئيسية

18 حجم الخط

في إطار الحملات المرورية والانضباطية التي قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور، والتي استهدفت ضبط مخالفات مرورية بالطرق الرئيسية، تم ضبط ٣٥٠ مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمُتانة. كما تم فحص ١١٠ سائقين، تبين إيجابية ٤ حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط ٧ محكوم عليهم، مع التحفظ على ٥ مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط والأمن على الطرق.

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور على عدد من العقوبات في مواد تفرض على كل من يقوم بمخالفات مرورية، من خلال فرض غرامات مالية عليه، وطبقًا للقانون، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه على الآتي:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

عدم وجود طفاية حريق في السيارة.

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب في تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

استخراج رخصة قيادة بدلًا من الملغاة

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلًا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر في عمل الرادار.

