السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 حالات تعاط للمواد المخدرة و7 هاربين من أحكام في حملة مرورية بالطرق الرئيسية

ضبط مخالفات مرورية
ضبط مخالفات مرورية علي الطرق،فيتو
18 حجم الخط

في إطار الحملات المرورية والانضباطية التي قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور، والتي استهدفت ضبط مخالفات مرورية بالطرق الرئيسية، تم ضبط ٣٥٠ مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمُتانة. كما تم فحص ١١٠ سائقين، تبين إيجابية ٤ حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط ٧ محكوم عليهم، مع التحفظ على ٥ مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط والأمن على الطرق.

 

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور على عدد من العقوبات في مواد تفرض على كل من يقوم بمخالفات مرورية، من خلال فرض غرامات مالية عليه، وطبقًا للقانون، تفرض غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه على الآتي:

 

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

السير بدون فرامل.

 

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

عدم وجود طفاية حريق في السيارة.

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

 

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب في تعطيل حركة المرور.

 

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

 

استخراج رخصة قيادة بدلًا من الملغاة

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلًا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر في عمل الرادار.

txt

ضبط مخالفات مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالطرق الزراعة خلال 24 ساعة

txt

بالأرقام نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات المرورية الادارة العامة للمرور مخالفات مرورية للمواد المخدرة

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي بعد مرور 75 دقيقة

صدمة للأهلي، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

أسعار الأسمدة اليوم السبت في الأسواق

بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"

بعد انتهاء الحصر العددي، تعرف على موعد الإعادة في انتخابات الـ30 دائرة الملغاة

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads