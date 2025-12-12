الجمعة 12 ديسمبر 2025
ضبط مخالفات مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالطرق الزراعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور، واستهدفت الطرق الزراعية  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1121 مخالفة تجاوز سرعات و103 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير "، 57 دراجة نارية مخالفة، 83 مخالفة موقف عشوائى، 128 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

حالات سحب رخصة القيادة

عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص

عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل.

ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن.

ضبط قائد أية مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك.

السير بالسيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص.

ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته.

ضبط السيارة  يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.

سحب رخصة القيادة من كل قائد سيارة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى

وكل من قاد سيارة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة، أو مضرة بالصحة،

انبعاثات دخان كثيف من السيارة أو رائحة كريهة، أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرًا على سلامة الطريق.

