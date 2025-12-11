الخميس 11 ديسمبر 2025
بالأرقام نتائج حملة مرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الادارة العامة للمرور استهدفت الطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1163 مخالفة تجاوز سرعات و112 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 56 دراجة نارية مخالفة، 79 مخالفة موقف عشوائي، 133 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

