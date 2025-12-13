ياسمين عبد العزيز تكشف أكثر المشاهد التي أبكتها خلال مسلسل "وتقابل حبيب"

18 حجم الخط

ياسمين عبد العزيز، ردَّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على سؤال الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” المذاع على قناة “ON” حول أكثر المشاهد التي جعلتها تبكي أثناء تصوير أعمالها، مؤكدة أن مسلسل وتقابل حبيب كان مليئًا بالمشاهد المؤثرة.

وقالت ياسمين عبد العزيز: “كنت طول الوقت بعيط”، مشيرة إلى أن مشهد الخيانة كان الأشد تأثيرًا فيها، حيث بكت بصدق خلال تصويره، مضيفة: "مشهد الخيانة ومشاهد القهر كانت مؤثرة جدًّا بالنسبة إليَّ".

ياسمين عبد العزيز تؤكد رفضها للعيش في القهر وتثني على قوة المرأة الناجحة

تحدثت ياسمين عبد العزيز عن رؤيتها للمرأة وكيفية تعاملها مع التحديات، قائلة: "أنا أرفض القهر ولا أقبل العيش فيه"، موضحة أن المرأة يجب أن تتحلى بالقوة والشجاعة في حياتها اليومية.

وأضافت: "بحب الست القوية وما بحبش الست الضعيفة، حتى في اختيار أصدقائي أحرص أن يكونوا أقوياء، لأن القوة تمنح الإنسان القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح".

رسالة الفنانة ياسمين عبد العزيز حول تربية الأبناء وأهمية شخصية الأم القوية

وأشارت ياسمين عبد العزيز إلى أن قوة المرأة لا تتوقف عند العمل فقط، بل تمتد لتشمل دورها كأم وزوجة، موضحة: "حتى لو المرأة ست بيت لازم تكون ست قوية، لأن دي حاجة كويسة جدًّا، لأنها بتربي أولاد فلازم يطلع شخصياتهم قوية ومستقلة"، مؤكدة أن الأم القوية تترك أثرًا إيجابيًّا في تربية أبنائها وتحقيق توازن الأسرة.

