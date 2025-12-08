لانس يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 15، وموقف نانت

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الفرنسي، واصل لانس تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الـ 15 بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 15

1- لانس 34 نقطة

2- باريس سان جيرمان 33 نقطة

3- مارسيليا 29 نقطة

4- ليل 29 نقطة

5- ليون 24 نقطة

6- رين 24 نقطة

7- موناكو 23 نقطة

8- ستراسبورج 22 نقطة

9- تولوز 20 نقطة

10- بريست 19 نقطة

11- أنجييه 19 نقطة

12- نيس 17 نقطة

13- لوريان 17 نقطة

14- باريس 16 نقطة

15- لو هافر 15 نقطة

16- أوكسير 12 نقطة

17- نانت 11 نقطة

18- ميتز 11 نقطة



نانت يخسر أمام لانس بالدوري

وخسر فريق نانت الفرنسى المحترف بصفوفه مصطفى محمد أمام لانس بنتيجة 2-1 على ملعب "ستاد دي لا بوجوار"ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

أحرز ثنائية لانس فلوريان وويسلي سعيد في الدقيقة 34 و81 وأحرز هدف نانت يوسف العربي في الدقيقة 38.

موقف نانت في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة واصل لانس صدارة الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة فيما توقف رصيد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد عند النقطة 11 في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

