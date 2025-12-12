أقوى 12 غذاء لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

18 حجم الخط

عندما يحل المرض، غالبًا ما تكون شوربة الدجاج والليمون الساخن هما الملاذ الأساسي للتغلب عليه، ولكن هل يستطيع الطعام حقًا أن يحسن الحالة الصحية؟، هل يمكن للأغذية أن تحمي من الإصابة بالمرض أصلًا؟

على الرغم من عدم وجود طعام واحد يمثل علاج سحري عند المرض، إلا أن تناول نظام غذائي صحي مليء بالفيتامينات والمعادن الداعمة للجهاز المناعي يمكن أن يعزز المناعة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، هذا يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض ويساعد على التعافي بشكل أسرع عندما تمرض.

قائمة بالأغذية المعززة للجهاز المناعي:

1. الأسماك الدهنية

ليكون الجهاز المناعي في حالة ممتازة، يجب تناول المزيد من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وتعتبر الأسماك الدهنية مصدر جيد لهذا الدهن المضاد للالتهابات، ومن أمثلتها:

سمك التونة

الرنجة

الماكريل

السلمون

السردين

الترويت

الالتهاب المزمن أو منخفض الدرجة يمكن أن يثبط وظيفة المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض، وهذا الدهن الأساسي يمكن أن يدعم وظيفة الخلايا المناعية.

2. الحمضيات

غالبًا ما يلجأ الناس إلى شرب عصير البرتقال عند المرض، أملًا في أن يفعل فيتامين ج مفعوله السحري ضد الجراثيم.

ويتوفر فيتامين "ج" - الذي قد يقصر مدة العدوى من خلال تعزيز وظائف الخلايا المناعية - في معظم الفواكه الحمضية، مثل:

البرتقال

الليمون

اللايم

الجريب فروت

على الرغم من جاذبية عصير البرتقال، إلا أنه قد يكون عالي جدا في السكر، خاصة إذا لم يكن عصير فواكه طبيعيًا 100%، بدلًا من ذلك، يمكنك إضافة الحمضيات الطازجة إلى الماء كشرائح الليمون أو البرتقال، أو إضافتها إلى الشاي الساخن، أو تناول نصف جريب فروت كوجبة خفيفة، أو استخدام تتبيلة الليمون على السلطة أو لتتبيل الدجاج.

3. التوت

عندما يتعلق الأمر بالفواكه التي تعزز الجهاز المناعي، فإن التوت يعد خيارًا ممتازًا، فهي غنية بفيتامين "ج"، وتشير الأبحاث إلى أن مركبات البوليفينول الموجودة فيها تمنحها خصائص مضادة للفيروسات والميكروبات تؤثر إيجابًا على الجهاز المناعي.

يمكن الاختيار من خيارات مثل:

الفراولة

التوت الأزرق

التوت الأحمر

التوت هو من أقل الفواكه احتواءً على السكر والأكثر غنى بالعناصر الغذائية، وهي طريقة رائعة للحفاظ على جهازك المناعي تحت السيطرة على مدار العام.

4. البروكلي

البروكلي غني بالألياف مليئة بفيتامينات "أ" و"ج" و"هـ"، لكن عند الحديث عن تعزيز الجهاز المناعي، يعود الفضل إلى مركبات الكبريت التي تساعد في إنتاج مادة الجلوتاثيون.+

تظهر الأبحاث أن الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة، يهاجم الجذور الحرة، مما يقلل من ضررها على الجهاز المناعي.

5. الفلفل الحلو

الفلفل الحلو خاصة الأصناف الصفراء أو الحمراء، غني بشكل مدهش بفيتامين "ج"، حيث يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في البرتقال.

لإضافة المزيد من هذه الأطعمة المعززة للمناعة إلى النظام الغذائي.

6. السبانخ

تعد هذه الخضار الورقية مصدرًا ممتازًا لفيتامين "أ" (خاصة البيتا-كاروتين)، المعروف بكونه محارب للعدوى، كما تحتوي السبانخ على جرعة جيدة من الفولات، التي قد تساعد في تقوية الجهاز المناعي.

7. الزبادي

نظرًا لأن الزبادي والبروبيوتيك الموجود فيه يعززان صحة الأمعاء (عبر ملئها بالبكتيريا الجيدة)، فمن المنطقي أن تناول هذا الغذاء القائم على الألبان قد يساعد الجهاز المناعي أيضًا.

تظهر الأبحاث وجود صلة بين الجهاز المناعي والميكروبيوم المعوي، حيث يعملان معًا لتقليل مسببات الأمراض وتعزيز الاستجابات المناعية.

8. اللوز

غالبًا ما نلجأ إلى حفنة من اللوز كوجبة خفيفة سهلة وصحية، ولكن ما لا يعلمه معظم الناس أن تناول اللوز قد يساعد أيضًا في الوقاية من العدوى.

يحتوي اللوز على فيتامين "هـ"، وهو مضاد قوي للأكسدة، وبما أن اللوز يحتوي أيضًا على دهون صحية، فإنه يساعد على امتصاص الجسم لفيتامين "هـ".

إن حصة نصف كوب فقط أو حوالي 40 حبة لوز توفر الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "هـ".

9. بذور عباد الشمس

مثل اللوز، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس مصدرً جيد لفيتامين "هـ"، المعروف بمكافحة العدوى، ولكن بذور عباد الشمس تحتوي أيضًا على فيتامين السيلينيوم، الذي قد يساعد الجهاز المناعي بطريقتين.

جيث يحفز الجهاز المناعي عند وجود خطر، ويخبر الجهاز المناعي متى يتباطأ، مما يحمي الجسم من الالتهابات المزمنة.

10. الثوم

يأتي تناول هذه الخضار ذات الرائحة النفاذة مع الكثير من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب، ولكنه أيضًا أحد الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة.

يعزز الثوم أيضًا وظائف المناعة بفضل مادة الأليين، المرتبطة بدعم استجابة خلايا الدم البيضاء التي تقاوم فيروسات الأنفلونزا أو البرد.

11. الزنجبيل

يعد هذا التابل عنصر أساسي في المطبخ الآسيوي والهندي، وقد استخدم أيضًا لقرون في الطب الشرقي، والسبب وجيه، فالزنجبيل يحتوي على فيتامين "ج" والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وبينما قد تستخدم الزنجبيل في المخبوزات ومشروبات الشتاء أو الشاي، اعلم أنه قد يساعد أيضًا في تخفيف الالتهاب والغثيان، بالإضافة إلى تعزيز النكهة.

للزنجبيل العديد من الفوائد الصحية، وأكثرها شيوعًا هو المساعدة في تخفيف الغثيان، ولكن للزنجبيل أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

12. الكركم

من أطباق الكاري إلى مشروبات اللاتيه الذهبية، كان الكركم عنصرًا أساسيًا في طريقة تناول الطعام.

ويعزز الكاري الجهاز المناعي والعمل كمضاد للفيروسات، ويعود ذلك إلى مستوى الكركمين في البهار، الذي يساعد على تقليل الالتهاب ومحاربة الجذور الحرة.

تأثير النظام الغذائي والتغذية على جهازك المناعي

غالبًا ما يكون النظام الغذائي مليئ بالأطعمة المسببة للالتهابات، وعندما يكون هناك الكثير من الالتهابات في الجسم، يواجه الجهاز المناعي صعوبة، وينصح باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات أو حتى حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تعتمد على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

كما يوصي بتجنب الدهون المتحولة الموجودة في المخبوزات التجارية واللحوم والأجبان المصنعة والوجبات الخفيفة المعلبة، ويجب أيضًا الحد من الدهون المشبعة الموجودة في قطع اللحم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وهي ضارة للقلب وتسبب الالتهاب.

