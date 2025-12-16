طرق تقديم دعوى إسقاط الحضانة أون لاين وإجراءات وشروط رفعها والمستندات المطلوبة لرفعها بمحاكم الأسرة

18 حجم الخط

تعد دعوي حضانة الأطفال من أكثر الدعاوى جدلًا في ساحات محاكم الأسرة ، وفي هذا الإطار قام قانون الأحوال الشخصية بحسم هذا الجدل بترتيب الحضانة وشروطها، مما يتيح مشاركة فعالة بين الأبوين في رعاية الأطفال. وهناك حالات وشروط محددة تسقط فيها الحضانة عن الأم، مما يتيح انتقالها إلى الأب أو غيره من الأقارب، وفق شروط محددة.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، خطوات رفع الدعوى إلكترونيًّا والمستندات التي يستند إليها الزوج أمام محكمة الأسرة لإسقاط الحضانة عن أم أولاده، وشروطها وإجراءاتها.

رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم إلكترونيًّا:

_تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

_اختيار "القضاء" ثم "صحيفة الدعوى".

_تحديد نوع الدعوى: أحوال شخصية -> حضانة -> ضم حضانة (أو إسقاط حضانة).

_تعبئة البيانات المطلوبة وتفاصيل الأسباب والطلبات (إسقاط الحضانة وتسليم الطفل).

إرفاق المستندات والأدلة.

المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة لنقل حضانة الأم إليه.

- إذا ثبت أن الأم مدمنة، تسقط حضانتها على الفور.

- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

- إذا كانت الأم غير عاقلة أو حرة، فإن الحضانة تسقط.

- إذا كانت الأم مصابة بمرض يعوق قدرتها على رعاية الأطفال.

- إذا كانت الأم كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، مما يدل على عدم قدرتها على تربية الأطفال ورعايتهم.

_ إذا ثبت أن الأم تمارس مهنًا تخالف الدين والقانون، تسقط حضانتها.

_ إذا حكم على الأم بجريمة تتعلق بالأخلاق.

_ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، يمكن للأب إسقاط حضانتها مؤقتًا.

_ عند زواج الأم، تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد، تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب

_ثبوت تورطها في قضايا مخلة بالآداب بحكم قضائي نهائي.

_ إذا تسبب سفر الأم بالأطفال في منع الأب من حقه في رؤيتهم.



خطوات رفع دعوى إسقاط الحضانة:

تجهيز المستندات:

_ شهادة ميلاد الطفل، عقد زواج/طلاق

_مستندات تثبت السبب (زواج الأم، تقارير إهمال، تقارير طبية، إثبات عدم تنفيذ الرؤية).

_صياغة الدعوى بشكل قانوني سليم وتقديمها لمحكمة الأسرة المختصة.

_ تطلب المحكمة بحثًا اجتماعيًا أو تقارير من الجهات المختصة.

_ حضور الجلسات أو توكيل المحامي لحضورها.

_صدور الحكم بناءً على الأدلة المقدمة ومصلحة الطفل، يصدر القاضي حكمه.

- بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.



شروط نقل الحضانة من الأم للأب

_إذا انتقلت الحضانة للأب، يجب أن تتوفر فيه شروط معينة، كما حددتها المادة 144 من القانون، وتشمل:



- أن يكون لديه من يصلح من النساء لرعاية الأطفال.

- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى.

- أن يتحد مع المحضون في الدين. انتهاء سن الحضانة ينتهي سن الحضانة ببلوغ الطفل 15 عامًا.

_بعد ذلك، يحق للأب طلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إليه. تعد هذه الشروط والضوابط محاولة لتحقيق توازن بين مصلحة الأطفال وحقوق الأبوين، لضمان رعاية الأطفال في بيئة صحية ومستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.