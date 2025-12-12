نائب يطالب بمواجهة حاسمة للاعتداءات على الطلاب بالمدارس الدولية

18 حجم الخط

قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، إن تكرار وقائع الاعتداءات على طلاب المدارس خلال الفترة الأخيرة، يمثل تهديدا واضحا للمنظومة التعليمية والتربوية، مما يتطلب سرعة التدخل والتعامل الحاسم مع تلك الأزمة.

إحدى المدارس الدولية

وأكد رمزى في تصريح خاص، أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه إحدى المدارس الدولية عقب واقعة الاعتداء التى حدثت بداخلها، مشيرا إلي أنها خطوة هامة تؤكد التعامل بشفافية في مثل تلك الوقائع وعدم وجود نية للتستر عليها.

مواجهة وضوابط حاسمة

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة وجود مواجهة وضوابط حاسمة لمنع تكرار تلك الوقائع في تلك المدارس الخاصة والدولية، بالشكل القانوني لضمان عدم تكرارها، داعيا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المدارس وإيقاف التعامل معها حال تكرار وقائع الاعتداء بداخلها.

السلوكيات غير السوية

ودعا النائب إيهاب رمزى، إلي الرقابة المستمرة وضرورة إيجاد أدوات للكشف عن السلوكيات غير السوية وإلزام المدارس الخاصة والدولية بضوابط موحدة لحماية الطفل.

وطالب بضرورة إنشاء وحدة لحماية الطفل داخل كل إدارة تعليمية، تتلقى البلاغات بشكل مباشر وسري، وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة في جميع الممرات والمناطق الحساسة داخل المدارس الخاصة والحكومية

إعادة تأهيل جميع العاملين بالتعليم

كما أشار رمزى إلي ضرورة إعادة تأهيل جميع العاملين بالتعليم، عبر اعتماد اختبار كفاءة نفسية وتربوية كشرط أساسي للتعيين.

