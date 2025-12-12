سيدات الأهلي تفوز على بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على مضيفه بيراميدز، بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي النادي الأهلي كل من حبيبة عصام ونادين غازي.

تشكيل سيدات الأهلي أمام بيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز

وبتلك النتيجة يصل الأهلي إلي 31 نقطة، حصدها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في مباراة، بينما تلقى هزيمة وحيدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، ثم الفوز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، والفوز علي بيراميدز 2ـ0 مسجلًا 59هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

الجهاز الفني لسيدات الأهلي

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

