شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لغرفة ملابس الفريق قبل انطلاق مواجهة إنبي المقرر لها اليوم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام إنبي، مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

ويسعى المدير الفني ييس توروب إلى منح الفرصة لعدد من لاعبي البدلاء والشباب لاختبار مستوياتهم وإمكانية الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه المنضمين إلى منتخب مصر الأول الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لبعض العناصر التي حصلت علي راحة عقب مشاركتها مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب والتي ودعها المنتخب من دور المجموعات.

من جانبه، يأمل فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في افتتاح مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

