من هم قيادات الدعم السريع الـ4 الذين استهدفتهم العقوبات البريطانية؟

فرضت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع في السودان، بينهم الرجل الثاني في القيادة، بتهمة ارتكاب فظائع خلال الحرب الدائرة بين القوة شبه العسكرية والجيش النظامي.

عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع في السودان

ونقل بيان عن وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، قولها: "إن العقوبات المفروضة اليوم على قادة قوات الدعم السريع تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء".

وأضافت: "الأدلة الدامغة على هذه الجرائم الشنيعة، من إعدامات جماعية وتجويع واستخدام الاغتصاب بشكل ممنهج ومتعمد كسلاح حرب، لن تمر دون عقاب".

الأشخاص المشمولون بالعقوبات

من بين مسؤولي قوات الدعم السريع الذين شملتهم العقوبات:

-عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي".

- عبد الرحمن حمدان دقلو – أخو ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي.

توجد أسباب معقولة تدعو لإثارة الشك بأنه ضالع، أو كان ضالعا، في عمليات قتل جماعي، والإعدام على أساس عرقي، والعنف الجنسي الممنهج، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاختطاف لطلب فدية، والاعتقال التعسفي، والاعتداء على المرافق الصحية وموظفي الإغاثة.

- جدو حمدان أحمد – قائد قوات الدعم السريع في قطاع شمال دارفور.

وتوجد أسباب معقولة تدعو لإثارة الشك بأنه ضالع، أو كان ضالعا، في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، واختطاف، وهجمات على طواقم طبية وموظفي إغاثة.

- الفاتح عبد الله إدريس عميد في قوات الدعم السريع.

توجد أسباب معقولة تدعو لإثارة الشك بأنه مسؤول، أو كان مسؤولا، عن العنف ضد أشخاص بناء على أصلهم العرقي وعلى دينهم، وتعمّده استهداف المدنيين.

- تيجاني إبراهيم موسى محمد – قائد ميداني لقوات الدعم السريع.

توجد أسباب معقولة تدعو لإثارة الشك بأنه مسؤول، أو كان مسؤولا، عن الاستهداف المتعمد لمدنيين في الفاشر.

