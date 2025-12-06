السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك

مالك عقار، فيتو
مالك عقار، فيتو
18 حجم الخط

قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، لم نخسر الحرب وطبيعي أن نخسر بضعة معارك وعلى السودانيين التوحد خلف قيادتهم.

 

مالك عقار: لم نخسر الحرب وطبيعي أن نخسر بضعة معارك

وتابع: بعد انتهاء الحرب يجب العمل على جمع السلاح وتحقيق المصالحة.

كما اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن قوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك من خلال استهدافها المدنيين والمؤسسات الخدمية.

وأكد أن الحكومة السودانية لا ترفض التفاوض مع أي طرف يمكن أن يسهم في الوصول إلى تسوية تُنهي الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضح عقار أن قوات الدعم السريع لا تسيطر بشكل كامل على أي منطقة في السودان، مشيرًا إلى أن نحو 70% من مقاتليها هم من المرتزقة.

وأضاف أن تعدد التدخلات الخارجية في الصراع يعقد الوضع الميداني والسياسي، إلا أنه أكد أن الحكومة مستعدة للجلوس مع أي جهة يمكن أن تدفع بجهود السلام إلى الأمام.

وثمن عقار ثمّن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف السلام بالسودان، مؤكدًا استعداد الحكومة لدراسة أي مبادرة واضحة يقدمها بشأن وقف الحرب.

 

مالك عقار: قوات الدعم السريع ترفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه

وعن الموقف من مفاوضات جدة، قال عقار إن قوات الدعم السريع ترفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بل وسعت إلى التمدد في مناطق جديدة.

وأكد أن الحكومة يمكنها التفاوض مع طرف معروف الأهداف والتوجهات، بينما يبقى موقف قوات الدعم السريع غير واضح بسبب اختلاف خطابها من مكان إلى آخر. وشدد على أن الحكومة تريد معرفة ما تفكر فيه هذه القوات وما هي نواياها الحقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة السودانية الدعم السريع السودان حكومة السودان دونالد ترامب رئيس مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع مجلس السيادة السوداني مفاوضات جدة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

مواد متعلقة

شبكة أطباء السودان تكشف احتجاز ميليشيا الدعم السريع 100 أسرة بمدينة بابنوسة

الاتحاد الأوروبي: السودان يشهد جرائم ممنهجة تعيد إنتاج أنماط الإعدام والتجويع القسري

البرهان: جماعة الإخوان سقطت ولن تعود للمشهد السياسي والحل مع الدعم السريع عسكري أولا (فيديو)

العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي الخامس عشر بجامعة عين شمس

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل ومستقبله أمام القاضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads