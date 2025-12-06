مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك

18 حجم الخط

قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، لم نخسر الحرب وطبيعي أن نخسر بضعة معارك وعلى السودانيين التوحد خلف قيادتهم.

مالك عقار: لم نخسر الحرب وطبيعي أن نخسر بضعة معارك

وتابع: بعد انتهاء الحرب يجب العمل على جمع السلاح وتحقيق المصالحة.

كما اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن قوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك من خلال استهدافها المدنيين والمؤسسات الخدمية.

وأكد أن الحكومة السودانية لا ترفض التفاوض مع أي طرف يمكن أن يسهم في الوصول إلى تسوية تُنهي الحرب الدائرة في البلاد.

وأوضح عقار أن قوات الدعم السريع لا تسيطر بشكل كامل على أي منطقة في السودان، مشيرًا إلى أن نحو 70% من مقاتليها هم من المرتزقة.

وأضاف أن تعدد التدخلات الخارجية في الصراع يعقد الوضع الميداني والسياسي، إلا أنه أكد أن الحكومة مستعدة للجلوس مع أي جهة يمكن أن تدفع بجهود السلام إلى الأمام.

وثمن عقار ثمّن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف السلام بالسودان، مؤكدًا استعداد الحكومة لدراسة أي مبادرة واضحة يقدمها بشأن وقف الحرب.

مالك عقار: قوات الدعم السريع ترفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه

وعن الموقف من مفاوضات جدة، قال عقار إن قوات الدعم السريع ترفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بل وسعت إلى التمدد في مناطق جديدة.

وأكد أن الحكومة يمكنها التفاوض مع طرف معروف الأهداف والتوجهات، بينما يبقى موقف قوات الدعم السريع غير واضح بسبب اختلاف خطابها من مكان إلى آخر. وشدد على أن الحكومة تريد معرفة ما تفكر فيه هذه القوات وما هي نواياها الحقيقية.

