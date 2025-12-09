حكومة غرب كردفان: أسر عسكريين من الجيش تعرّضت للإذلال على يد ميليشيا الدعم السريع

18 حجم الخط

السودان، قال الناطق باسم حكومة ولاية غرب كردفان، أحمد رحمة الله: إن أسر عدد من العسكريين التابعين لـ القوات المسلحة السودانية قد تعرّضوا لما وصفه بـ"الإذلال والامتهان" من قبل ميليشيا الدعم السريع في مناطق بابنوسة وهجليج.

اعتداءات ممنهجة من الدعم السريع على عائلات الجيش السوداني

وأوضح رحمة الله في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الانتهاكات لم تكن حوادث فردية، بل تمت بشكل ممنهج، مستهدفين من خلالها أسر الجنود بهدف الضغط النفسي على القوات المسلحة وإضعاف معنوياتهم.

وأضاف أن بعض الأسر جرى ترويعها وتهديدها، في وقت تعيش فيه الولاية وضعًا إنسانيًا معقّدًا نتيجة اتساع رقعة الاشتباكات.

بابنوسة وهجليج.. مناطق استراتيجية تحت الضغط من ميليشيا الدعم السريع

وتعدّ منطقتا بابنوسة وهجليج من أهم النقاط الحيوية في غرب كردفان، حيث تشهدان منذ أسابيع تصاعدًا في التوترات وسط محاولات الدعم السريع توسيع نفوذها، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة، تدهور الوضع الأمني، صعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

دعوات للتدخل ووقف انتهاكات الدعم السريع

وطالب الناطق باسم حكومة الولاية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"الاعتداءات غير الأخلاقية" ضد المدنيين، مؤكدًا أن استمرار هذه الأفعال يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما أكد أن حكومة الولاية إلى جانب القوات المسلحة تبذل جهودًا لحماية السكان المحليين ومنع تكرار تلك الانتهاكات.

السودان بين حرب ممتدة ومعاناة متصاعدة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع في مناطق واسعة من البلاد، حيث تتضاعف المخاوف من توسع دائرة الانتهاكات التي تطال المدنيين، خصوصًا في المناطق الريفية البعيدة عن التغطية الإعلامية.

