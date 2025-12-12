التصديري للحاصلات الزراعية يستعرض خدماته خلال فعاليات معرض "فود أفريكا 2025"

18 حجم الخط

تواصلت فعاليات معرض "فود أفريكا 2025" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية والذى انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضى وتختتم اليوم الجمعة، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية، وبحضور بارز لـمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

مشاركة واسعة من الشركات المصرية

شهد جناح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إقبالًا كبيرًا من ممثلي الشركات العاملة في مجال التصدير، حيث عرضت الشركات أحدث منتجاتها الزراعية الموجهة للأسواق الدولية، مع التركيز على الجودة والمعايير العالمية التي تعزز تنافسية المنتج المصري.

تعريف بأنشطة المجلس ودوره في دعم الصادرات

واصل المجلس استقبال وفود الزائرين من المهنيين والمستوردين، حيث قدّم شرحًا وافيًا حول دوره في دعم الشركات أعضاء المجلس، والجهود المبذولة لزيادة معدلات النمو في الصادرات الزراعية.

كما استعرض المجلس أهم المبادرات التي ينفذها لرفع كفاءة الشركات من خلال برامج التدريب والدعم الفني.

حل مشكلات القطاع والتنسيق مع الجهات المعنية

أكد ممثلو المجلس حرصهم على تقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المصدّرين، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة التصدير.

استجابة لأسئلة واستفسارات الزائرين

قام فريق المجلس بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بملفات التصدير، وآليات الحصول على الدعم، والمعايير اللازمة لرفع جودة المنتجات، إلى جانب عرض أحدث الفرص التصديرية المتاحة للأسواق الخارجية.

