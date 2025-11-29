السبت 29 نوفمبر 2025
اقتصاد

تعرف على سعر السكر اليوم السبت

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم
يعد السكر من أكثر السلع استهلاكًا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونًا أساسيًّا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

كم يبلغ سعر السكر 
كم يبلغ سعر السكر 

أسعار السكر اليوم  السبت 

 وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

سجل  سعر السكر اليوم، اليوم بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء متوسط 32 جنيه للكيلو ليواصل استقراره في السوق.

سعر السكر اليوم 
سعر السكر اليوم 

سعر السكر التمويني 

استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

 انتاج مصر من السكر 

تنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

