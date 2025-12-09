الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
اقتصاد

الدمرداش: 700 ألف طن زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للخارج

عبد الحميد الدمرداش
عبد الحميد الدمرداش
كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تنتج نحو 25 مليون طن من الخضروات وقرابة 12 مليون طن من الفاكهة سنويًا، ما يجعلها ضمن أكبر القطاعات الإنتاجية في الدولة.

وأكد أن الحاصلات الطازجة والأغذية تمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس الوزن الحقيقي لهذا القطاع في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك على لسان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في معرض فود أفريكا لتقدم صورة واضحة عن قوة قطاع الحاصلات في مصر، سواء على مستوى الإنتاج أو الصادرات.

وأشار إلى أن المزارع المصرية تعمل تحت رقابة صارمة وجودة عالية لحماية سمعة المنتج المصري في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذا الالتزام كان أحد أسباب زيادة تنافسية الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الموسم الماضي شهد زيادة تتراوح بين 10 و12% في الصادرات، بزيادة 700 ألف طن وارتفاع في القيمة بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالموسم السابق. 

وأضاف أن المجلس يستهدف الحفاظ على نمو سنوي بنسبة 10% في الصادرات خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.

وتحدث الدمرداش عن أبرز هذه التحديات، وعلى رأسها إتاحة الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تخصيص جزء من الأراضي المستصلحة الجديدة للاستثمار الموجه خصيصًا للإنتاج بغرض التصدير، بما يدعم قدرات القطاع ويضمن استمرارية نموه.

وأكد أن مشروعات الدلتا الجديدة والتوسع في الصوب الزراعية ستدفع القطاع للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة، لما توفره من إنتاج عالي الجودة واستدامة في الإمدادات الموجهة للتصدير.

كما شدد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، وأن القطاع قادر على تجاوز التحديات بدعم من المشروعات القومية وتطوير البنية الإنتاجية.

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

