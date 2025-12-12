دليل عملي للعناية اليومية باليدين والشفاه في الجو البارد

18 حجم الخط

مع دخول فصل الشتاء تبدأ الكثير من الفتيات في مواجهة واحدة من أكثر المشكلات المزعجة في هذا الوقت من العام، وهي تشقق الشفايف واليدين. وبرغم أنها مشكلة تبدو بسيطة، فإن ظمم يمتد إلى الراحة، والمظهر، والثقة بالنفس أثناء اليوم الدراسي، خاصة مع طول ساعات التواجد خارج المنزل والتعرّض المستمر للبرد والهواء الجاف.





في هذا التقرير، نقدم لكِ دليلًا شاملًا لمساعدتك على فهم أسباب هذه التشققات، وكيفية التعامل معها بطرق بسيطة، واقعية، ومناسبة لروتين المدرسة والجامعة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.





لماذا تتشقّق الشفايف واليدين في الشتاء؟

1. الجفاف الشديد بسبب برودة الجو

في الشتاء ينخفض مستوى الرطوبة في الهواء إلى حد واليدين أكثر عرضة لفقدان الماء بشكل أسرع. الشفايف تحديدًا لا تحتوي على غدد دهنية مثل باقي البشرة، لذلك تجف أسرع وتتشقق بسهولة.



2. كثرة غسل اليدين

مع المدرسة والجامعة، تضطر الفتيات لغسل أيديهن عدة مرات يوميًا، وخصوصًا بعد استخدام الحمامات العامة. ورغم أن غسل اليدين ضروري للصحة، إلا أن الصابون والماء الساخن يزيلان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الجلد.



3. استخدام المعقمات الكحولية

لا تزال الكثير من الفتيات يستخدمن المعقم اليدوي طوال اليوم، وهذا مفيد صحيًا لكنه يجفف اليدين ويسبّب تقشّر الجلد إذا لم يُتبع بكريم مرطب.

4. العادات اليومية الخاطئة

مثل لعق الشفايف باستمرار، نسيان شرب الماء أثناء اليوم الدراسي، أو استخدام منتجات رديئة تجفف البشرة أكثر مما ترطبها.

كيفية التعامل مع تشقق الشفاه

وصفات لترطيب الشفاه



1. الترطيب المنتظم هو الأساس

يجب أن يكون مرطب الشفايف في حقيبة كل فتاة كل طوال الوقت، وأن يُستخدم 3–4 مرات يوميًا، وخاصة:

قبل الخروج من البيت

أثناء البريك في اليوم الدراسي

بعد الأكل

قبل النوم

أفضل المكونات التي تحارب التشقق:

زبدة الشيا

الفازلين

زيت جوز الهند

شمع العسل

فيتامين E

تجنبي المرطبات التي تحتوي على نكهات قوية أو منتول لأنها قد تزيد الجفاف.

2. شرب الماء… حتى لو الجو برد

الكثير من البنات ينسين شرب الماء في الشتاء، وهذا أحد أكبر أسباب تشقق الشفايف. يكفي كوب ماء كل ساعتين خلال اليوم الدراسي.

3. التوقف عن لعق الشفايف

هذه العادة تجعل المشكلة أسوأ. فاللعاب يجف سريعًا ويترك الشفايف أكثر جفافًا. يمكنكِ مقاومة هذه العادة بالاحتفاظ بالمرطب في يدك دائمًا.

4. استخدام ماسك ليلي للشفايف

قبل النوم، ضعي طبقة سميكة من:

الفازلين

أو

خليط العسل مع نقطة زيت زيتون

واتركيه حتى الصباح. هذا يساعد على علاج التشققات العميقة وإعادة النعومة خلال أيام قليلة.

5. تقشير لطيف مرّة أسبوعيًا فقط

للتخلص من الجلد الميت بدون إيذاء الشفايف:

اخلطي نصف ملعقة سكر + نقطة عسل + نقطة زيت زيتون

دلكي الشفايف بنعومة لمدة دقيقة

اغسليها وضعي المرطب مباشرة

التقشير المتكرر يسبب نتائج عكسية، لذلك مرة واحدة في الأسبوع تكفي.

كيفية التعامل مع تشقق اليدين أثناء الدراسة



العناية باليدين

1. اختيار كريم يد مناسب

يجب أن يحتوي على:

الجلسرين

زبدة الشيا

الفازلين

السيراميدات

بانثينول

هذه المكونات تخلق طبقة تحمي الجلد من الهواء الجاف.

ضعي الكريم:

بعد كل مرة تغسلين فيها يديك

قبل الخروج من البيت

قبل النوم2. البعد عن الماء الساخن قدر الإمكان

الماء الساخن يزيل الزيوت التي تحافظ على رطوبة الجلد. يُفضل غسل اليدين بماء فاتر، ثم تجفيفهما برفق ووضع الكريم فورًا.

3. استخدام معقمات لطيفة

إن كان لا بد من استخدام المعقم، فاختاري نوعًا يحتوي على:

الجلسرين

الألوفيرا

لتقليل الجفاف الناتج عن الكحول.

4. ارتداء قفازات خارج البيت في البرد الشديد

قد يبدو الأمر بسيطًا لكنه فعّال جدًا. القفازات تحمي اليدين من الهواء الجاف وتجعل الكريم يحتفظ بفعاليته لفترة أطول.

5. ماسك علاجي أسبوعي لليدين

يمكنك استخدام وصفة منزلية سهلة:

ملعقة فازلين

ملعقة زيت زيتون

ملعقة عسل

ضعي الخليط على اليدين بعد اليوم الدراسي، ثم ارتدي قفازات قطنية لمدة ساعة. النتيجة: يدان ناعمتان طوال الأسبوع.

عادات يومية تحمي من تشقق الشفايف واليدين خلال الدراسة

1. حمل زجاجة مياه صغيرة

اشربي منها خلال الفصول أو المحاضرات.

2. الاحتفاظ بمرطب الشفايف وكريم اليد في الحقيبة

حتى لا تنسي استخدامهما.

3. تناول أطعمة مرطبة طبيعية

مثل:

الخيار

البرتقال

التفاح

الجزر

هذه الأطعمة تساعد على ترطيب الجلد من الداخل.

4. الاهتمام بالفيتامينات

نقص فيتامينات مثل B وE يؤدي إلى جفاف الجلد وتشقق الشفايف. يمكن الحصول عليها من:

المكسرات

البيض

زيت الزيتون

السبانخ

البقوليات

5. النوم الجيد

قلة النوم تجعل البشرة باهتة وجافة، ما يزيد التشققات.

7–8 ساعات نوم يوميًا تمنح بشرتك فرصة إصلاح نفسها.

متى تحتاج الفتاة إلى زيارة طبيب؟

رغم أن معظم التشققات مرتبطة بالطقس والعادات اليومية، لكن هناك حالات يجب الانتباه لها:

نزيف مستمر من الشفايف

تشقق عميق يصل لدرجة الألم الشديد

احمرار شديد أو التهاب في اليدين

عدم تحسّن الحالة رغم الترطيب المستمر

هذه قد تكون علامات التهاب أو حساسية تستدعي استشارة طبيب جلدية.

العناية بالشفايف واليدين أثناء الدراسة ليست رفاهية، بل ضرورة لكل فتاة تقضي وقتًا طويلًا خارج البيت في جو بارد وجاف. الروتين بسيط ولا يحتاج وقتًا: مرطب شفايف، كريم يد، شرب ماء، وتجنّب العادات التي تزيد الجفاف. ومع الالتزام بهذه الخطوات، ستلاحظين خلال أيام فقط فرقًا واضحًا في نعومة الشفايف واليدين، وتستمتعين بشتاء مريح بدون تشقق أو ألم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.